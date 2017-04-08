Eskişehirspor 3’te 3 peşinde

GÖZTEPE ve Bandırma galibiyetleriyle Süper Lig yolunda umut tazeleyen Eskişehir, bugün Adana Demirspor karşısında da galibiyet hedefliyor. Moralli şekilde hazırlıklarını tamamlayan Es-Es'te cezaları biten Hürriyet ve Ramazan takıma dönerken, Tarık sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.



'Kazanmaya gideceğiz'

TFF 1. Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Adana Demirspor'da Başkan Sedat Sözlü, Eskişehir'e kazanmaya gideceklerini söyledi. Sözlü, "İnşallah bu maçı kazanıp zirveye bakmaya devam edeceğiz. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece kovalayacağız" ifadelerini kullandı.

