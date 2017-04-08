Eskişehirspor 3’te 3 peşinde
GÖZTEPE ve Bandırma galibiyetleriyle Süper Lig yolunda umut tazeleyen Eskişehir, bugün Adana Demirspor karşısında da galibiyet hedefliyor. Moralli şekilde hazırlıklarını tamamlayan Es-Es'te cezaları biten Hürriyet ve Ramazan takıma dönerken, Tarık sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.
'Kazanmaya gideceğiz'
TFF 1. Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Adana Demirspor'da Başkan Sedat Sözlü, Eskişehir'e kazanmaya gideceklerini söyledi. Sözlü, "İnşallah bu maçı kazanıp zirveye bakmaya devam edeceğiz. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece kovalayacağız" ifadelerini kullandı.
'Kazanmaya gideceğiz'
TFF 1. Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Adana Demirspor'da Başkan Sedat Sözlü, Eskişehir'e kazanmaya gideceklerini söyledi. Sözlü, "İnşallah bu maçı kazanıp zirveye bakmaya devam edeceğiz. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece kovalayacağız" ifadelerini kullandı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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