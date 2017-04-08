 Eskişehirspor 3’te 3 peşinde – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Eskişehirspor 3’te 3 peşinde

    Eskişehirspor 3’te 3 peşinde
    GÖZTEPE ve Bandırma galibiyetleriyle Süper Lig yolunda umut tazeleyen Eskişehir, bugün Adana Demirspor karşısında da galibiyet hedefliyor. Moralli şekilde hazırlıklarını tamamlayan Es-Es'te cezaları biten Hürriyet ve Ramazan takıma dönerken, Tarık sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.

    'Kazanmaya gideceğiz'
    TFF 1. Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Adana Demirspor'da Başkan Sedat Sözlü, Eskişehir'e kazanmaya gideceklerini söyledi. Sözlü, "İnşallah bu maçı kazanıp zirveye bakmaya devam edeceğiz. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece kovalayacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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