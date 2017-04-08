Balkes’e maç yolunda haciz

Balıkesir’in eski teknik direktörü Reha Kemal Erginer, Samsunspor maçına giderken kafileyi indirtip Akhisar’da otobüse el koydurttu. Başkan Çiftçi “Kasıt var” dedi

TFF 1. Lig takımı Balıkesirspor'un yaşadığı olay pişmiş tavuğun başına gelmemiştir dedirtecek cinsten. Başkan Feyyaz Çiftçi, protokole bağlanmış bir borç yüzünden takımın Samsunspor maçına giderken Akhisar'da durdurularak teknik heyet ve futbolcuların aşağı indirilip otobüse el konulduğunu açıkladı. Çiftçi, "Alacağını tahsil etmek isteyenler takım aracının hafta boyu tesislerde olduğunu çok iyi biliyorlar. Neden hafta içi otobüs tesislerdeyken değil de, takım maça giderken araca el konuluyor? Bu işte kasıt olduğunu düşünüyorum. Bu durum maça giden takımı hem moral açısından hem de motivasyon açısından oldukça etkiledi" diye isyan etti. Balıkesir, Samsun'a 1-0 yenilirken, Çiftçi maçın ertesi günü otobüslerinin geri alındığını sözlerine ekledi.