Balkes’e maç yolunda haciz
Balıkesir’in eski teknik direktörü Reha Kemal Erginer, Samsunspor maçına giderken kafileyi indirtip Akhisar’da otobüse el koydurttu. Başkan Çiftçi “Kasıt var” dedi
TFF 1. Lig takımı Balıkesirspor'un yaşadığı olay pişmiş tavuğun başına gelmemiştir dedirtecek cinsten. Başkan Feyyaz Çiftçi, protokole bağlanmış bir borç yüzünden takımın Samsunspor maçına giderken Akhisar'da durdurularak teknik heyet ve futbolcuların aşağı indirilip otobüse el konulduğunu açıkladı. Çiftçi, "Alacağını tahsil etmek isteyenler takım aracının hafta boyu tesislerde olduğunu çok iyi biliyorlar. Neden hafta içi otobüs tesislerdeyken değil de, takım maça giderken araca el konuluyor? Bu işte kasıt olduğunu düşünüyorum. Bu durum maça giden takımı hem moral açısından hem de motivasyon açısından oldukça etkiledi" diye isyan etti. Balıkesir, Samsun'a 1-0 yenilirken, Çiftçi maçın ertesi günü otobüslerinin geri alındığını sözlerine ekledi.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Balkes’e maç yolunda haciz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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