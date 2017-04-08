90+3'te Bolu
Play-off kovalayan kırmızı-beyazlılar ikinci yarıda giren Nijeryalı santrforunun 90+3’te Türkiye’deki ilk golüyle İzmir ekibini yıktı, üst üste 3. zaferini kazandı
TFF 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Boluspor, Göztepe'yi ağırladı. Geçen hafta yeni teknik direktörü Yılmaz Vural yönetiminde Giresun'u yenerek 3 hafta sonra galibiyet siftahı yapan İzmir ekibi, Giresun ve Antep zaferlerini perçinlemek isteyen kırmızıbeyazlılar karşısında tutuk başladı. İlk yarıda iki tehlikeli atakla Göztepe kalesini yoklayan Karadeniz ekibi, Poepon'la bu fırsatları harcadı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
JAHOVİC BOMBOŞ ATAMADI
İkinci yarıda Göztepe maçtaki en ciddi atağında Jahovic'le mutlak golü kaçırdı. 53'te sağdan yapılan ortada altı pasta Makedon golcü topu dışarı attı. 'Maç golsüz bitecek' derken 90+3'te Guido'nun soldan ortasında topla buluşan Bentley, dönerek vuruşunda ağları havalandırdı. Üst üste 3. kez kazanan Yarenler, 41 puan ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Göztepe ise son dakika yediği golle bir puandan oldu, 4.'lükte kaldı.
JAHOVİC BOMBOŞ ATAMADI
İkinci yarıda Göztepe maçtaki en ciddi atağında Jahovic'le mutlak golü kaçırdı. 53'te sağdan yapılan ortada altı pasta Makedon golcü topu dışarı attı. 'Maç golsüz bitecek' derken 90+3'te Guido'nun soldan ortasında topla buluşan Bentley, dönerek vuruşunda ağları havalandırdı. Üst üste 3. kez kazanan Yarenler, 41 puan ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Göztepe ise son dakika yediği golle bir puandan oldu, 4.'lükte kaldı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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