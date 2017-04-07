Efsane Malatya geri dönüyor
Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de artık misafir. Bitime 8 hafta kala 53 puana ulaştı ve üçüncü takıma 8 puan fark attı. Malatyaspor taraftarı ise Süper Lig’i özlemle bekliyor.
İSTANBUL'A AKTILAR
Belli ki Malatyalılar da pek sevdi İstanbul'da oynamayı. İç saha maçlarında adeta şehir İstanbul'a akıyor. Tabii İstanbul'daki Malatyalıların hakkını da verelim, işi gücü bırakıp takımlarının yanında yer alıyorlar. Yönetim maçları İstanbul'da oynama kararıyla çok iyi ve isabetli bir adım attı. Çünkü takım müthiş seyirciyle daha çok havaya giriyor.
VURAL FARKI!
Yılmaz Vural enerjiktir, sempatiktir, sevecendir, babacandır. Bazen kızıp çağırsa- bağırsa da hep kazanmak adına yapar. Giresun maçı sezonun en zor maçı oldu.Yeni hocalarına galibiyetle hoş geldin diyen Göztepe futbolcuları, bundan böyle var gücüyle ikinci olup direkt çıkmak isteyecektir.
BOLUSPOR ACIMADI
BŞB Gaziantepspor için tehlike çanları çalıyor. Yüksek transfer bütçesine rağmen kırmızı hattın tam içine girdiler. Boluspor yenip ilk 6 çabasını sürdürürken, ev sahibini ateşin tam ortasına attı.
SAMSUN ÇOK İSTEDİ!
Murat Gürbüzerol'un jeneriklik golü koca bir şehri sevince boğdu.İkinci yarının çıkıştaki takımı Balıkesirspor karşısında, etkili, istekli ve kendisi için hayati öneme haiz sorumlulukta oynadı. Balıkesirspor için kredisi oldukça azaldı diyebiliriz. Samsunspor ise maçı çok fazla istemesinin karşılığını aldı. Potansiyelleri yüksek ve samsunspor çok daha iyisini yapabilir.
KRİTİK BİR EŞİK
26. hafta; 5 ev sahibi, 3 deplasman takımına galibiyet getirirken, tek beraberliği 3-3 ile Adana Demir-Ümraniye maçında gördük. 25 gol atılan haftada gol atılmayan maç olmadı. TFF 1. Lig'de heyecan iyice yükseliyor. İlk iki içine girme savaşı, playoff hesapları iyice kızıştı. Kalan 8 haftada herşey olabilir. Maçlar final havasında geçecek. En önemlisi de TFF'de her takım her takımı yenecek durumda bulunuyor.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:53
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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