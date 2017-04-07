 Denizli’de kaos! – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Denizli’de kaos!

    Denizli’de kaos!
    'da Teknik Direktör 'ın istifası sonrası yönetimde kriz çıktı. Bazı yöneticiler Tandoğan'la görüşüp istifasını bekletmesini isteyip başarılı olurken, Başkan Süleyman Urkay, bu karardan dönülmesinin söz konusu olmayacağını söyledi. Öte yandan Lezita (göğüs) ve Aynes (sırt) şirketleriyle sponsorluk anlaşması yapan yeşil-siyahlı ekibin yeni ismi 'Lezita Denizlispor' oldu.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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