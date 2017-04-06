 Tandoğan ikinci kez istifa etti – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Tandoğan ikinci kez istifa etti

    Tandoğan ikinci kez istifa etti
    'a 5 Mart'ta evinde 1-0 yenildiği 23. haftada istifa eden sonrasında yönetim ve futbolcuların ısrarıyla geri dönen Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, tekrar istifa etti. Tandoğan, sözleşmesini feshettiğini twitter hesabından duyurup kamuoyu ile paylaştı.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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