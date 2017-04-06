Tandoğan ikinci kez istifa etti
Samsunspor'a 5 Mart'ta evinde 1-0 yenildiği 23. haftada istifa eden sonrasında yönetim ve futbolcuların ısrarıyla geri dönen Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, tekrar istifa etti. Tandoğan, sözleşmesini feshettiğini twitter hesabından duyurup kamuoyu ile paylaştı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Tandoğan ikinci kez istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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