‘Süper Lig’e hazırız’
Sivasspor'da Manisaspor galibiyetiyle yeni takımında siftah yapan teknik direktör Samet Aybaba, sezon sonunda Süper Lig hedefine ulaşacaklarına emin olduğunu ifade etti. Aybaba, "Tek hedefimiz şampiyonluk. Şehir ve camia buna hazır, herkes bu konuda istekli" ifadelerini kullandı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
‘Süper Lig’e hazırız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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