 ‘Süper Lig’e hazırız’ – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    ‘Süper Lig’e hazırız’

    ‘Süper Lig’e hazırız’
    'da Manisaspor galibiyetiyle yeni takımında siftah yapan teknik direktör , sezon sonunda Süper Lig hedefine ulaşacaklarına emin olduğunu ifade etti. Aybaba, "Tek hedefimiz şampiyonluk. Şehir ve camia buna hazır, herkes bu konuda istekli" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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