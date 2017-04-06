‘Kimsenin şüphesi olmasın’
Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, sezon sonunda layık oldukları Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Ünal, "Bu takım Allah'ın izniyle bir üst lige çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Eskişehirspor layık olduğu Süper Lig'de yeniden başarıdan başarıya koşacaktır" dedi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
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