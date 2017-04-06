 ‘Kimsenin şüphesi olmasın’ – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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HEPSİ
    06 Nisan 2017, Perşembe
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    ‘Kimsenin şüphesi olmasın’

    ‘Kimsenin şüphesi olmasın’
    Başkanı Halil Ünal, sezon sonunda layık oldukları Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Ünal, "Bu takım Allah'ın izniyle bir üst lige çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Eskişehirspor layık olduğu Süper Lig'de yeniden başarıdan başarıya koşacaktır" dedi.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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