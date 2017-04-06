İşte TFF 1. Lig'de haftanın programı
TFF 1. Lig'de 27. haftanın ilk maçında Boluspor ile Göztepe yarın karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.30 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
8 Nisan Cumartesi:
16.00 Şanlıurfaspor-Samsunspor (Şanlıurfa GAP Arena)
18.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)
9 Nisan Pazar:
13.00 Giresunspor-Bandırmaspor (Giresun Atatürk)
13.00 Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Manisaspor-Mersin İdmanyurdu (Manisa 19 Mayıs)
18.30 Balıkesirspor-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)
10 Nisan Pazartesi:
15.30 Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)
18.30 Elazığspor-Sivasspor (Elazığ Atatürk)
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:20
- Okay göz kamaştırıyor
Toplam 4
Yorum
bu sekilde kulupte oyuncuda kazanir. Gelecek olan parayada Okay kalitesinde biri alinabilir muhakkak. Okayıda dusunmek lazim gidip kendini daha iyi geliştire bilir.
- Okay göz kamaştırıyor
Toplam 4
Yorum
degerini bulan her oyuncu satılmalı bence Sonuçta bu bir ticari şirket. eger degerini buluyorsa 3-5 mil degil tabikide 15-20 veren varsa bence satilmali. Bu sekilde kulupte oyuncuda
- Talisca yerine Fortounis
Toplam 3
Yorum
Taraftar Abicim haberi nasil okuyorsunuz ya manchestr zaten o parayi verdigi takdirde talisca gider diye oyuncu arayisi baslamis
İşte TFF 1. Lig'de haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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