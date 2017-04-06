 İşte TFF 1. Lig'de haftanın programı – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    İşte TFF 1. Lig'de haftanın programı

    İşte TFF 1. Lig'de haftanın programı

    TFF 1. Lig'de 27. haftanın ilk maçında Boluspor ile Göztepe yarın karşı karşıya gelecek.

    Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

    TFF 1. Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    17.30 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

    8 Nisan Cumartesi:

    16.00 Şanlıurfaspor-Samsunspor (Şanlıurfa GAP Arena)

    18.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

    9 Nisan Pazar:

    13.00 Giresunspor-Bandırmaspor (Giresun Atatürk)

    13.00 Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Ümraniye Belediyesi)

    15.00 Manisaspor-Mersin İdmanyurdu (Manisa 19 Mayıs)

    18.30 Balıkesirspor-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

    10 Nisan Pazartesi:

    15.30 Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)

    18.30 Elazığspor-Sivasspor (Elazığ Atatürk)

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:20
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