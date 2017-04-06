Denizlispor'un ismi değişti
TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, sponsorluk anlaşması gereği isminde değişikliğe gitti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı takımın "Lezita Denizlispor" ismini aldığı belirtildi.
Forma sponsorluğu için iki firma ile anlaşma imzalandığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Lezita ve Aynes şirketleriyle forma sponsorluğu konusunda anlaşılmıştır. Takımımız bugünden itibaren göğüs kısmında Lezita ismini kullanacak, sırt kısmında ise Aynes ismi yer alacaktır. Sponsorluk anlaşmasının sağlanmasında emeği geçen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz."
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:27
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Toplam 8
Yorum
1967 Babel Q. Defansmı yapacak Q. nın yusufa o yaptığı hareketten sonra sarı kart veren hakemlerle yenersiniz anca ama busefer hakemide yenicez.
- Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Toplam 9
Yorum
kartal yinemi bu hakem
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 1
Yorum
Erzurum Gardaş Brezilyaya gitsin hiç gelmesin
Denizlispor'un ismi değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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