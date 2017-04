"Bu takım bir türlü kazanmayı öğrenemedi"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, takımının bir türlü maç kazanmayı öğrenemediğini belirterek, “Oyuncularımız skoru koruma telaşı ile ister istemez orada bir şeylere sebep oluyor. Bunu önlediğimiz zaman Adana Demirspor’un bu ligde yenemeyeceği takım yok” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Sözlü, takımının gidişatı ve kendisi hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'un bir türlü kazanmayı öğrenemediğini belirten Sözlü, "Oyuncularımız skoru koruma telaşı ile ister istemez orada bir şeylere sebep oluyor. Son dakikalarda da olsa böyle kaybettiğimiz, berabere kaldığımız maçlar var. Bunu önlediğimiz zaman bizim takımın bu ligde yenemeyeceği takım yok. İnşallah bunları bir an önce düzeltiriz, teknik direktörümüz deneyimli birisi buna çözüm bulacaktır. Çalışıyordur tabi ki" diye konuştu.



"Matematiksel şansımız devam ettiği sürece üst sıraların hesabını yapacağız"

Başkan Sözlü, 3-3 biten Ümraniyespor maçının hakkının 7-6 olması gerektiğini ifade etti. Adana Demirspor'un üst sıralarda olması gerekirken şu anda alt sıralara yaklaştığını kaydeden Sözlü, "Üste bakacağız derken alt tarafa da bakmaya başladık. Kazansak üste yakın olacaktık, kaybedince üste 9, alta 7 puan var. Tabi ki biz her şeyin farkındayız. Adana Demirspor'u alt tarafla ilişkilendirmek ne bizim ne de camianın duruşuna yakışır. Biz ne olursa olsun 8 maç var, matematiksel şansımız devam ettiği sürece biz hep inşallah üst tarafın hesabını yapmaya devam edeceğiz. Bu camia büyük bir camia, bütün zorlukların her zaman üstesinden gelmiştir. Gelmeye de devam edecektir. Tribünler gerekli desteği yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, yıllardan beri hep haksızlığa uğrayan takım hüviyeti aldıklarını, bunun da takımın kaderinde olduğunu sözlerine ekledi.



"Eskişehirspor maçını kazanıp zirveye bakmaya devam edeceğiz"

TFF 1. Lig'in 26. haftasında cumartesi günü oynayacakları Eskişehirspor maçının hayati önem taşıdığını belirten Sedat Sözlü, "Önümüzde Eskişehirspor maçı var. Bu takım oraya kazanmaya gidecek, her ihtimalin olacağı bir maç. Adana Demirspor, bunun bilinciyle devam ediyor. Takımda her zaman sıcaklığı korumaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzde ki maçı kazanıp zirveye bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Gitmek isteyeni zorla tutamayız"

Adana Demirspor'un Benin'li forvet oyuncusu Mickael Pote'nin takımdan gideceği söylentileri üzerine ise Sözlü, şunları söyledi:

"Daha ilk dönemimde kendim buldum getirdim. 2 sezondur da bizi mahcup etmedi. Parasının da hakkını veren oyunculardan. Profesyonel oyuncu. İşini iyi yapan oyuncu. Ben kalmasından yanayım. Kendisine de bir teklif sundum. Bana sezon sonunu bekleyeceğini söyledi. Sezon sonu ben olurum veya olmam gelecek yönetime Pote'li bir Adana Demirspor bırakmak isterim. Gidersem bile mevcut oyuncularla sözleşme imzalayıp gelecek yılın takımını ben burada bırakmak istiyorum. Pote, bu takımın çok önemli bir oyuncusu. Biz kendisine bir teklif sunduk ama sezon sonu değerlendireceğini söyledi. Biz de sezon sonunu bekleyeceğiz. Kimse vazgeçilmez değildir. Adana Demirspor da tabi ki Pote'nin kıymetini bilmiyor değil. Pote'nin, duruşu ve karakteriyle bize çok büyük katkısı olmuştur. Bir futbolcunun yeni sezonda kendine göre bir hesabı olabilir. Teklif de almış, bunu biliyorum. Kendisine de ben söyledim. Öyle bir şey olduğunda benimle paylaşması gerektiğini söyledim. Hiç kimseyi zorla tutamayız."



"Sezon sonu gerekli açıklamayı yapacağım"

Başkan Sözlü, 16 Ocak tarihinde söylediği 'Sezon sonu başkanlığı bırakıyorum' sözlerine karşılık ise, "Sezon sonunda bırakacağımı söyledim. Şu anda böyle bir şeyi konuşmak istemiyorum. Takıma odaklandım. Takımın durumuyla alakalı sorumluluğumuz var. Onun bilinciyle hareket edeceğiz. Sezon sonu duruşumuz netleştiğinde orada gerekli açıklamayı yapacağım" şeklinde konuştu.