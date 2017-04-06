 4 maç yeter – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    4 maç yeter

    4 maç yeter

    Başkan , 3. sıradaki Eskişehir’le 8 puan farkına dikkat çekip, “Mücadele daha bitmedi ama 4 maç alırsak ’e yükseleceğiz” diye hedefi belirledi.

    'de en rahat konumdaki lider Evkur Yeni Malatyaspor'da Başkan , elde ettikleri avantajı değerlendirerek biletini doğrudan almak istediklerini söyledi. Bitime 8 hafta kala 3. sıradaki Eskişehirspor'la 8 puan farkı işaret eden Gevrek, "Mücadele daha bitmedi ama 4 maç alırsak Süper Lig'e yükseleceğiz" diye şampiyonluk rotasını belirledi.

    HEDEF KALICI OLMAK
    Süper Lig'e yükselmeleri durumunda hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurgulayan Adil Gevrek, "Hedefimiz sezon sonunda şampiyonlukla Süper Lig'e çıkmak. Ondan sonra Süper Lig'de kalıcı olmak. Takım iyi, hoca iyi. Taraftarıyla, ekibiyle, futboluyla, camiasıyla çok müthiş bir kenetlenme olmuş, ciddi bir havaya girilmiş. İnşallah bunu sonuna kadar götürürüz" temennisinde bulundu.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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