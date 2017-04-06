4 maç yeter
Başkan Adil Gevrek, 3. sıradaki Eskişehir’le 8 puan farkına dikkat çekip, “Mücadele daha bitmedi ama 4 maç alırsak Süper Lig’e yükseleceğiz” diye hedefi belirledi.
TFF 1. Lig'de en rahat konumdaki lider Evkur Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, elde ettikleri avantajı değerlendirerek Süper Lig biletini doğrudan almak istediklerini söyledi. Bitime 8 hafta kala 3. sıradaki Eskişehirspor'la 8 puan farkı işaret eden Gevrek, "Mücadele daha bitmedi ama 4 maç alırsak Süper Lig'e yükseleceğiz" diye şampiyonluk rotasını belirledi.
HEDEF KALICI OLMAK
Süper Lig'e yükselmeleri durumunda hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurgulayan Adil Gevrek, "Hedefimiz sezon sonunda şampiyonlukla Süper Lig'e çıkmak. Ondan sonra Süper Lig'de kalıcı olmak. Takım iyi, hoca iyi. Taraftarıyla, ekibiyle, futboluyla, camiasıyla çok müthiş bir kenetlenme olmuş, ciddi bir havaya girilmiş. İnşallah bunu sonuna kadar götürürüz" temennisinde bulundu.
HEDEF KALICI OLMAK
Süper Lig'e yükselmeleri durumunda hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurgulayan Adil Gevrek, "Hedefimiz sezon sonunda şampiyonlukla Süper Lig'e çıkmak. Ondan sonra Süper Lig'de kalıcı olmak. Takım iyi, hoca iyi. Taraftarıyla, ekibiyle, futboluyla, camiasıyla çok müthiş bir kenetlenme olmuş, ciddi bir havaya girilmiş. İnşallah bunu sonuna kadar götürürüz" temennisinde bulundu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
4 maç yeter haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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