 TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta programı açıklandı – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta programı açıklandı

    TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta programı açıklandı

    TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

    TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 28. ve 29. hafta maçlarının programı şöyle:

    28. Hafta
    18 Nisan Salı
    13.00 Bandırmaspor-Göztepe
    15.30 Sivasspor-Ümraniyespor
    17.30 Adana Demirspor-Giresunspor
    18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor

    19 Nisan Çarşamba
    13.30 Altınordu-Boluspor
    16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor
    16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
    18.00 Samsunspor-Manisaspor

    20 Nisan Perşembe
    17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor

    29. Hafta
    22 Nisan Cumartesi
    16.00 Göztepe-Adana Demirspor
    18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor

    23 Nisan Pazar
    13.00 Boluspor-Bandırmaspor
    13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu
    16.00 Elazığspor-Samsunspor
    16.00 Eskişehirspor-Sivasspor

    24 Nisan Pazartesi
    17.00 Balıkesirspor-Altınordu
    18.30 Manisaspor-Denizlispor
    19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:10
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