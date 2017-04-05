TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta programı açıklandı
TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.
TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 28. ve 29. hafta maçlarının programı şöyle:
28. Hafta
18 Nisan Salı
13.00 Bandırmaspor-Göztepe
15.30 Sivasspor-Ümraniyespor
17.30 Adana Demirspor-Giresunspor
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor
19 Nisan Çarşamba
13.30 Altınordu-Boluspor
16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor
16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
18.00 Samsunspor-Manisaspor
20 Nisan Perşembe
17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor
29. Hafta
22 Nisan Cumartesi
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor
23 Nisan Pazar
13.00 Boluspor-Bandırmaspor
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu
16.00 Elazığspor-Samsunspor
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor
24 Nisan Pazartesi
17.00 Balıkesirspor-Altınordu
18.30 Manisaspor-Denizlispor
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor
28. Hafta
18 Nisan Salı
13.00 Bandırmaspor-Göztepe
15.30 Sivasspor-Ümraniyespor
17.30 Adana Demirspor-Giresunspor
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor
19 Nisan Çarşamba
13.30 Altınordu-Boluspor
16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor
16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
18.00 Samsunspor-Manisaspor
20 Nisan Perşembe
17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor
29. Hafta
22 Nisan Cumartesi
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor
23 Nisan Pazar
13.00 Boluspor-Bandırmaspor
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu
16.00 Elazığspor-Samsunspor
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor
24 Nisan Pazartesi
17.00 Balıkesirspor-Altınordu
18.30 Manisaspor-Denizlispor
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yokuşlu’dan anlamlı hareket
Toplam 6
Yorum
AHMET AFERİM OKAY KARDEŞİM
- "Bu maçın favorisi yok"
Toplam 5
Yorum
AKREP61 Bu maçda sadece bjk ye karşı değil aynı zamanda hakeme karşıda oynamış olacaz.
- ''Geçemezse yerde!''
Toplam 11
Yorum
Ekrem Trabzon bile derken sanki 3.lig takımından bahsetmişsin fener yaptğı transferlere bak hep hava atma derdinde milyonları ancak saçarlar
TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta programı açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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