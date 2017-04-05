TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de 28. ve 29. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 28. ve 29. hafta maçlarının programı şöyle:



28. Hafta

18 Nisan Salı

13.00 Bandırmaspor-Göztepe

15.30 Sivasspor-Ümraniyespor

17.30 Adana Demirspor-Giresunspor

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor



19 Nisan Çarşamba

13.30 Altınordu-Boluspor

16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor

16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor

18.00 Samsunspor-Manisaspor



20 Nisan Perşembe

17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor



29. Hafta

22 Nisan Cumartesi

16.00 Göztepe-Adana Demirspor

18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor



23 Nisan Pazar

13.00 Boluspor-Bandırmaspor

13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu

16.00 Elazığspor-Samsunspor

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor



24 Nisan Pazartesi

17.00 Balıkesirspor-Altınordu

18.30 Manisaspor-Denizlispor

19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor