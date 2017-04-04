Samsun tam yol
Düşmeme mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, Balıkesir’i Murat’la devirdi. Karadeniz ekibi, Bandırma, G.Antep BŞB ve Manisa’nın kaybettiği haftada 12 puan birden aldı.
Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Samsunspor, evinde Balıkesirspor'u 1-0 yenerek altın değerinde bir zafere imza attı. Kırmızıbeyazlılar, play-off mücadelesi veren rakibi karşısında 35'te Halil İbrahim'in ortasını jeneriklik bir voleyle ağlarla buluşturan Murat'la öne geçti.
5 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR
İkinci yarıda Karadeniz ekibi, 84'te kalesinde büyük tehlike atlattı. Mehmet'in şutu üst direkten dışarı çıktı. Kalan sürede skoru korumayı başaran Samsunspor, kalesinde 5 maçtır gol görmezken, yenilmezlik serisini de 6'ya çıkardı.
5 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR
İkinci yarıda Karadeniz ekibi, 84'te kalesinde büyük tehlike atlattı. Mehmet'in şutu üst direkten dışarı çıktı. Kalan sürede skoru korumayı başaran Samsunspor, kalesinde 5 maçtır gol görmezken, yenilmezlik serisini de 6'ya çıkardı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Samsun tam yol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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