 İrfan Buz: Ligde hiçbir takımdan korkmuyoruz – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    : Ligde hiçbir takımdan korkmuyoruz

    İrfan Buz: Ligde hiçbir takımdan korkmuyoruz

    Teknik Direktörü , 'in 27. haftasında 9 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Ümraniyespor'un iç sahada iyi performans gösterdiğini ancak hiçbir takımdan çekinmediklerini söyledi.

    Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda Ümraniyespor ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade etti.

    Ümraniyespor'un iç sahada başarılı sonuçlara imza attığını belirten Buz, "Ümraniyespor, özellikle iç sahada tehlikeli bir ekip. Kendi sahasında sadece bir kere mağlup olan bir takımla karşılaşacağız. Bu, bizi korkutmuyor. Bütün takımlara saygı duyuyoruz. Biz kendi işimize odaklanıyoruz. Bizim de ligde artılarımız var, onlara güveniyoruz. O yüzden ligde hiçbir takımdan korkmuyoruz." diye konuştu.

    Ligde matematiksel bir hesaplama içine girmediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Ligde bizim haricimizde bütün takımlar, matematiksel bir hesaplama içine girmiş durumda. Biz hesap yapmıyoruz. Futbol, matematik değildir, ciddi bir iştir. Ciddi olduğu için önce puanları alıp sonra hesap yapmanız gerekiyor. Biz, o hesaplamayı yapmak yerine işimize odaklanmış durumdayız. Müsabaka müsabaka ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

    , takım olarak her geçen gün performanslarının üzerine çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

    "Buraya gelirken yakın çevremin 10'da 9'u bana 'Malatya'ya gitme.' demişti. Bazen bunu hatırlatıyorum. Bu duruma hep beraber gülüyoruz. Bu kez de 'İnanılmaz bir değişim içine girdiniz.' diye olumlu tepkiler alıyorum. Devamlı üzerine koyarak gittiğimiz için bu güzel tepkileri alıyoruz. Sezon başında da iyi bir takım kurduk. Sezon başında favoriler belliydi. Herkes onları konuşuyordu. O yüzden seviniyoruz ve bana gitme diyenlerle birlikte gülüyoruz. Kendi tarafımızdan her zaman mütevazılığımızı korumaya çalışıyoruz. Ayaklarımız yere basarak devam etmeyi düşünüyoruz. Sezon başından bu yana takımda bir sistem oturtmak için çok çalıştık. İstediğim takım buydu. Sistem olarak özellikle Elazığspor maçına baktığımız zaman karşı pres dediğimiz işi çok iyi başardık. Aslan payı futbolcularındır."

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:16
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