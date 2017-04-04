 Es-Es maçı Malatya’da – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Es-Es maçı Malatya’da

    Es-Es maçı Malatya’da
    İnönü Stadı bakımda, yeni stadı inşa halindeki lider Yeni Malatya'da Başkan Adil Gevrek müjdeyi verdi. Gevrek, "Sahamız bakımda olduğu için İstanbul'da 4 maç yaptık ve kazandık. İnşallah ilk iç saha maçımız olan Eskişehir'i Malatya İnönü Stadyumu'nda oynayacağız" dedi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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