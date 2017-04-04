Es-Es maçı Malatya’da

İnönü Stadı bakımda, yeni stadı inşa halindeki lider Yeni Malatya'da Başkan Adil Gevrek müjdeyi verdi. Gevrek, "Sahamız bakımda olduğu için İstanbul'da 4 maç yaptık ve kazandık. İnşallah ilk iç saha maçımız olan Eskişehir'i Malatya İnönü Stadyumu'nda oynayacağız" dedi.