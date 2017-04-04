Erkan Zengin'in acı günü
Eskişehirsporlu futbolcu Erkan Zengin'in İsveç'te 87 yaşında vefat eden dedesi Mustafa Zengin, Konya'nın Kulu ilçesinde toprağa verildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un takım kaptanı Erkan Zengin'in İsveç'te 87 yaşında vefat eden dedesi Mustafa Zengin, Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi.
Mustafa Zengin'in cenazesi, Kulu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene katılan futbolcu Erkan Zengin ve babası Yılmaz Zengin, Karapınar Mahallesi'ndeki evde taziyeleri kabul etti.
Törene, Erkan Zengin'in futbolcu arkadaşları Tarık Çamdal, Uğur İnceman ve Serdar Özkan da katıldı. Eskişehirspor Kulübü yönetim kurulu, teknik direktör Mustafa Denizli ve futbolcular da cenaze törenine çelenk gönderdi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 18:46
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 5
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ 2 YIL ÖNCE YABANCI SINIRLAMASI AVRUPA BAŞARIYI ENGELLİYOR DİYENLER BUGÜN UEFA BASKISIYLA TAM TERSİNİ SÖYLÜYORLAR HER KEZ HESABINI İYİ YAPSIN
- Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı
Toplam 1
Yorum
karakartal çok güzel düşünülmüş. trabzonspor son maçlarda aşırı formda.. beşiktaş zaten formda. ligin en güzel ve en tempolu geçicek maçı olabilir
- Şenol Güneş'ten Ümit Özat'ı kızdıran sözler
Toplam 19
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ ÜMİT ÖZAT YANLIŞ REFERANS KULLANMIŞ EFENDİ BEŞİKTAŞI KAVGANIN İÇİNE ÇEKEMEZLER O BİR KEZ HAKEM DESTEKLİ OLDU BEŞİKTAŞ TÜRK SPORUNUN EFENDİSİ
Erkan Zengin'in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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