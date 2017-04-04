 Erkan Zengin'in acı günü – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    'in acı günü

    Erkan Zengin'in acı günü

    Eskişehirsporlu futbolcu 'in İsveç'te 87 yaşında vefat eden dedesi Mustafa Zengin, Konya'nın Kulu ilçesinde toprağa verildi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un takım kaptanı 'in İsveç'te 87 yaşında vefat eden dedesi Mustafa Zengin, Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi.

    Mustafa Zengin'in cenazesi, Kulu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Törene katılan futbolcu Erkan Zengin ve babası Yılmaz Zengin, Karapınar Mahallesi'ndeki evde taziyeleri kabul etti.

    Törene, Erkan Zengin'in futbolcu arkadaşları Tarık Çamdal, Uğur İnceman ve Serdar Özkan da katıldı. Eskişehirspor Kulübü yönetim kurulu, teknik direktör Mustafa Denizli ve futbolcular da cenaze törenine çelenk gönderdi.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:46
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