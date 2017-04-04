Altınordu'ya Bakan Kılıç'tan ziyaret

Tesise girişte Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve yöneticiler tarafından karşılanan Bakan Kılıç, altyapıdaki oyuncularla tek tek tanıştı. Genç futbolcular, hangi yaş grubunda, hangi mevkide oynadıklarını ve nereli olduklarını açıklayarak kendilerini tanıttı. Bakan Kılıç'da Türkiye'nin pek çok değişik kentinden gelen gençlere başarı diledi. Tesisteki antrenman sahasını da inceleyen Bakan Kılıç, çok beğendiği çim zeminin Türkiye'deki tüm statlara örnek olması gerektiğini dile getirdi. Altınordu'nun altyapı takımlarının antrenman yaptığı tesiste genç kalecilere penaltı atışı yapan Bakan Akif Çağatay Kılıç, ilk denemesinde başarılı olamasa da daha sonraki atışında fileleri sarsmayı başardı.

Bakan Kılıç'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da penaltı atışı yaptı. Vali Ayyıldız'ın tam köşeye gönderdiği şık golü davetlilerden büyük alkış topladı.

Başkan Özkan, Bakan Kılıç'a Altınordu'da yetişip milli takımlarda forma giyen futbolcuların imzaladığı bir milli Takım forması hediye etti. Başkan Özkan, A Milli Takım'da oynayan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in kendi altyapılarından yetiştirdiklerini hatırlattı. Kamp merkezi hakkında da bilgi alan Spor Bakanı Kılıç, daha sonra fitness salonunda da incelemede bulundu. Ziyarete bakının eşi Eda Kılıç'ın yanı sıra Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ile İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten de katıldı.