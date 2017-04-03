Yiğido nefes aldı
Sivasspor, Samet Aybaba’yla ilk maçında Manisa’yı Galip ve Leandrinho’yla devirdi. Üç hafta sonra kazanan kırmızı-beyazlılar, ikinci sıraya yükseldi.
Lider Malatyaspor'un koşar adım Süper Lig'e gittiği, ikinciliğin sürekli el değiştirdiği TFF 1. Lig'de Sivasspor, yeni teknik direktörü Samet Aybaba'yla çıktığı ilk maçta evinde Manisa'yı 2 golle geçti. İlk yarıda bir topu da direkten dönen Yiğido, düşmeme mücadelesi veren Tarzan'ı 28'de Galip ve 59'da Leandrinho'nun golleriyle devirip, 2'nci sırayı Eskişehir'den 1 gün sonra devraldı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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