 Yiğido nefes aldı – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Yiğido nefes aldı

    Yiğido nefes aldı

    , ’yla ilk maçında Manisa’yı Galip ve Leandrinho’yla devirdi. Üç hafta sonra kazanan kırmızı-beyazlılar, ikinci sıraya yükseldi.

    Lider Malatyaspor'un koşar adım Süper Lig'e gittiği, ikinciliğin sürekli el değiştirdiği 'de Sivasspor, yeni teknik direktörü Samet Aybaba'yla çıktığı ilk maçta evinde Manisa'yı 2 golle geçti. İlk yarıda bir topu da direkten dönen Yiğido, düşmeme mücadelesi veren Tarzan'ı 28'de Galip ve 59'da Leandrinho'nun golleriyle devirip, 2'nci sırayı Eskişehir'den 1 gün sonra devraldı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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