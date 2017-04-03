Altınordu 90+3’te Horoz’u devirdi
TFF 1. Lig'de Ege derbisinde Altınordu, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Denizlispor'u 90+3'te Fatih'in golüyle 2-1 yenerek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Horoz'da Burak maç bittikten sonra 2. sarıdan kırmızı kart gördü.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Demek ki bize inançları kalmamış''
Toplam 1
Yorum
Caqdas Ah o aziz yokmu o aziz emir demiri kesiyor işte. Ama siz futbolcularda az değilsiniz hani aldığınız paranın hakkını verin be kardeşim sizde.
- Gece 1’de kovdular!
Toplam 1
Yorum
Caqdas Git artık şu kulübün başında terminatör aziz
- Yarım asırlık Orduspor amatöre düştü
Toplam 2
Yorum
dctrblack bilinçli olarak amatöre düşürülen bir takım yöneticiler o kadar yedi ki ooooo
Altınordu 90+3’te Horoz’u devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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