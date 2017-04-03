 Altınordu 90+3’te Horoz’u devirdi – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    90+3’te Horoz’u devirdi

    Altınordu 90+3’te Horoz’u devirdi
    'de Ege derbisinde , 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda 'u 90+3'te Fatih'in golüyle 2-1 yenerek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Horoz'da Burak maç bittikten sonra 2. sarıdan kırmızı kart gördü.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:34
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