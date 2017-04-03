 Adana’da 6 gollü müthiş düello – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Adana’da 6 gollü müthiş düello

    Adana’da 6 gollü müthiş düello
    -Ümraniye maçı 6 gole sahne oldu, İstanbul ekibi 10 kişi kaldığı karşılaşmada 87'de İbrahim'le 1 puanı kaptı. Demirspor'da Pote, hat-trick yaparken bir de kendi ağlarını havalandırdı. Karşılaşmada 2 gol penaltıdan atılırken, Ümraniye'de Tarık 54'te kırmızı kart gördü.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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