Adana’da 6 gollü müthiş düello
Adana Demirspor-Ümraniye maçı 6 gole sahne oldu, İstanbul ekibi 10 kişi kaldığı karşılaşmada 87'de İbrahim'le 1 puanı kaptı. Demirspor'da Pote, hat-trick yaparken bir de kendi ağlarını havalandırdı. Karşılaşmada 2 gol penaltıdan atılırken, Ümraniye'de Tarık 54'te kırmızı kart gördü.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Adana’da 6 gollü müthiş düello haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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