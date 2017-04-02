 Yılmaz Vural galibiyetle başladı – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    galibiyetle başladı

    Yılmaz Vural galibiyetle başladı

    'de teknik direktör yönetiminde ilk maçına çıkan , 'u 2-1 yenerek 3 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

    Ligde 22. haftada Manisaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Elazığspor'a 5-2, Ümraniyespor'a 1-0 ve Eskişehirspor'a 4-0 yenilen , 26. haftada konuk ettiği 'u 2-1 mağlup etti. Haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giren sarı-kırmızılı ekip Giresunspor ve Ümiraniyespor'u geçerek 43 puanla 4. duruma yükseldi.

    Ligde ilk 3 sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Eskişehirspor'un galip geldiği haftayı kayıpsız kapatan sarı-kırmızılı ekip, rakipleriyle puan farkını korudu.

    Okan Buruk'la yollarını ayırdıktan sonra Göztepe'de göreve gelen , sarı-kırmızılı ekipte kariyerine galibiyetle başladı.

    İLK GOL SEGBEFİA'DAN
    Müsabakada Kossi Prince Segbefia'nın golüyle 1-0 öne geçen Göztepe'de Togolu oyuncu Göztepe formasıyla ligde 2. golüne imza attı. Bu sezon attığı gollerle takımına büyük katkı veren Adis Jahovic, Giresunspor karşısında takımının 2. golünü kaydetti. Makedon golcü, bu sezon fileleri 15. kez havalandırdı.

    KAPTAN MURAT AKIN
    Göztepe'de Yılmaz Vural göreve geldikten sonra ilk maçta Jean Jacques Gosso'nun yerine Murat Akın kaptan olarak sahaya çıktı.

    Karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan çıkan Murat Akın, kaptanlık pazubandını Gosso'yo verdi. Bu oyuncu pazubandı ilk önce Halil Akbunar'a götürdü, bu oyuncunun kabul etmemesi üzerine Gosso, pazubandı Benjamin Fuchs'a verdi.

    Müsabakada kalesindeki tek golü penaltı atışından gören Göztepe, daha önce Büyükşehir Gaziantepspor maçında 2, Denizlispor ve Sivasspor müsabakalarında ise birer penaltı golüne engel olamamıştı.

    GİRESUNSPOR DEPLASMANDA YOK
    Ligde Yücel İldiz'in göreve gelmesiyle istikrarlı sonuçlara imza atan ve play-off barajına giren Giresunspor, son 4 haftada sadece 1 puan alabildi.

    Giresunspor, deplasmandaki Ümraniyespor ve Boluspor mağlubiyetlerinin ardından Göztepe'ye yenildi. Karadeniz temsilcisi bu süreçte tek puanını kendi evindeki Eskişehirspor karşılaşmasında 0-0'lık sonuçla aldı.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:47
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