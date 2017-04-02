Yarenler tutulmuyor
Play-off'a kalma mücadelesi veren Boluspor, Giresun'dan sonra dün de deplasmanda Gaziantep Belediye'ye şans tanımadı. Maça hızlı başlayan Yarenler, 3. dakikada Santos'un golüyle öne geçti. 73'te Muhammet skoru eşitlerken, son sözü Kadir söyledi. Tecrübeli oyuncu 80'de takımını öne geçiren golü attı: 1-2.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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