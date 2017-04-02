 Yarenler tutulmuyor – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Yarenler tutulmuyor

    Yarenler tutulmuyor
    Play-off'a kalma mücadelesi veren Boluspor, Giresun'dan sonra dün de deplasmanda Gaziantep Belediye'ye şans tanımadı. Maça hızlı başlayan Yarenler, 3. dakikada Santos'un golüyle öne geçti. 73'te Muhammet skoru eşitlerken, son sözü Kadir söyledi. Tecrübeli oyuncu 80'de takımını öne geçiren golü attı: 1-2.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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