Mersin’den müthiş zafer

Kümede kalma savaşı veren Mersin İdmanyurdu, dün sahasında Şanlıurfaspor'a şans tanımadı. 11. dakika'da Abdulkadir ile öne geçen Mersin, 36'da Banahene'ye engel olamadı: 1-1. 61'de Enes, ev sahibini bir kez daha öne geçirirken, 86'da Mitrovic penaltıdan skoru 3-1 yaptı. 90+5'te Batuhan'ın golü Urfa'ya yetmedi: 3-2.