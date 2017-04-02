Mersin’den müthiş zafer
Kümede kalma savaşı veren Mersin İdmanyurdu, dün sahasında Şanlıurfaspor'a şans tanımadı. 11. dakika'da Abdulkadir ile öne geçen Mersin, 36'da Banahene'ye engel olamadı: 1-1. 61'de Enes, ev sahibini bir kez daha öne geçirirken, 86'da Mitrovic penaltıdan skoru 3-1 yaptı. 90+5'te Batuhan'ın golü Urfa'ya yetmedi: 3-2.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Mersin’den müthiş zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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