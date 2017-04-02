 Mersin’den müthiş zafer – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Mersin’den müthiş zafer

    Mersin’den müthiş zafer
    Kümede kalma savaşı veren Mersin İdmanyurdu, dün sahasında Şanlıurfaspor'a şans tanımadı. 11. dakika'da Abdulkadir ile öne geçen Mersin, 36'da Banahene'ye engel olamadı: 1-1. 61'de Enes, ev sahibini bir kez daha öne geçirirken, 86'da Mitrovic penaltıdan skoru 3-1 yaptı. 90+5'te Batuhan'ın golü Urfa'ya yetmedi: 3-2.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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