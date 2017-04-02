 Göz Göz Vural’la – Fotomaç – 02 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Göz Göz Vural’la

    Göz Göz Vural’la

    Sarı-kırmızılılar, kariyerindeki 27. takımla ilk maçına çıkan tecrübeli hocasıyla Giresun’u Segbefia ve Jahovic’in golleriyle devirip ilk iki için umut tazeledi.

    'de Okan Buruk'la yollarını ayırıp Türk futbolunun gezgin hocası Yılmaz Vural'ı getiren Göztepe, çıktığı ilk karşılaşmada engelini Segbefia ve Jahovic'in golleriyle aştı. Çotanak, Özgürcan'la 89'da penaltıdan farkı bire indirse de kalan sürede sonucu değiştiremedi. SARIkırmızılılar üst üste 3 yenilgi sonrası kötü gidişata yönetiminde son verirken, Giresunspor ise tam tersi olumsuz sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlılar, 6 maçlık galibiyet serisinin ardından deplasmanda üst üste 3. kez kaybedip, galibiyet hasretini 4 maça yükseltti.

    YILMAZ VURAL SAHALARA DÖNDÜ
    Kendine has tarzıyla maçı 90 dakika boyunca yaşayan Yılmaz Vural, Giresunspor maçıyla siftah yaptı. Yine yerinde duramayan tecrübeli teknik adam maçı ayakta izlerken, Giresun skoru 2-1 yaptıktan sonra adeta çıldırdı. Bilindik hareketlerini sergileyen Vural, galibiyet sonrası futbolcularıyla sarmaş-dolaş oldu.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göz Göz Vural’la haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.