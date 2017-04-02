Göz Göz Vural’la

TFF 1. Lig'de Okan Buruk'la yollarını ayırıp Türk futbolunun gezgin hocası Yılmaz Vural'ı getiren Göztepe, çıktığı ilk karşılaşmada Giresunspor engelini Segbefia ve Jahovic'in golleriyle aştı. Çotanak, Özgürcan'la 89'da penaltıdan farkı bire indirse de kalan sürede sonucu değiştiremedi. SARIkırmızılılar üst üste 3 yenilgi sonrası kötü gidişata Yılmaz Vural yönetiminde son verirken, Giresunspor ise tam tersi olumsuz sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlılar, 6 maçlık galibiyet serisinin ardından deplasmanda üst üste 3. kez kaybedip, galibiyet hasretini 4 maça yükseltti.



YILMAZ VURAL SAHALARA DÖNDÜ

Kendine has tarzıyla maçı 90 dakika boyunca yaşayan Yılmaz Vural, Giresunspor maçıyla siftah yaptı. Yine yerinde duramayan tecrübeli teknik adam maçı ayakta izlerken, Giresun skoru 2-1 yaptıktan sonra adeta çıldırdı. Bilindik hareketlerini sergileyen Vural, galibiyet sonrası futbolcularıyla sarmaş-dolaş oldu.