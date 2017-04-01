Yeni Malatyaspor, Elazığspor'u tek golle yıktı
TFF 1. Lig'in 26. haftasında lider Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı'nın zemin sorunundan dolayı İstanbul'da ağırladığı Elazığspor'u 1-0 yendi.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Mehmet Salim Mazlum
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Murat Akça, Sezer Özmen, Rahman Buğra Çağıran, Azubuike, Murat Yıldırım, Pereira (Dk. 90+5 Yiğitcan Erdoğan), İrfan Başaran (Dk. 73 Mba), Dialiba, Eren Tozlu (Dk. 88 Amutu)
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Onur Güney, Binya (Dk. 69 Mesut Saray), Traore, Berk Yıldız, Diarra (Dk. 46 Cajic), Youssef Yeşilmen (Dk. 87 Timur Bayram Özgöz), Kehinde
Gol: Dk. 59 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Eren Tozlu, Dk. 45 Murat Yıldırım, Dk. 83 Murat Akça, Dk. 85 Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 55 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 61 Hakan Bilgiç, Dk. 90+1 Traore (Elazığspor)
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:31
- "Şampiyonluk bizim olacak"
Toplam 1
Yorum
ZATEN SEN HEYECANLANMA ÜS AKIL TFF, YUSUF VE TERMİNATÖRLERİ DE ÖYLE DİYOR ZATEN.
- Nasri’nin rotası İstanbul
Toplam 8
Yorum
besıktas sevılla indirim ister cımmbom para veriri ey allahım efsane transferr
- İki yıldız için beş yolcu
Toplam 15
Yorum
kendi gidişini hazırlıyorsun Tudor. CAROL GS YIN EN İYİLERİNDEN BİRİ. KESİNLİKLE SATILMAMALIDIR. TUDOR HOCA SEN ORADA NECİ OLUYORSUN DA CAROL UN SATILMASINA ONAY VERİYORSUN.
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