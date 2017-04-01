 Yeni Malatyaspor, Elazığspor'u tek golle yıktı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    , 'u tek golle yıktı

    Yeni Malatyaspor, Elazığspor'u tek golle yıktı

    TFF 1. Lig'in 26. haftasında lider Evkur , Malatya İnönü Stadı'nın zemin sorunundan dolayı İstanbul'da ağırladığı 'u 1-0 yendi.

    Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

    Hakemler: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Mehmet Salim Mazlum

    Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Murat Akça, Sezer Özmen, Rahman Buğra Çağıran, Azubuike, Murat Yıldırım, Pereira (Dk. 90+5 Yiğitcan Erdoğan), İrfan Başaran (Dk. 73 Mba), Dialiba, Eren Tozlu (Dk. 88 Amutu)

    Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Onur Güney, Binya (Dk. 69 Mesut Saray), Traore, Berk Yıldız, Diarra (Dk. 46 Cajic), Youssef Yeşilmen (Dk. 87 Timur Bayram Özgöz), Kehinde

    Gol: Dk. 59 Eren Tozlu (Evkur )

    Sarı kartlar: Dk. 39 Eren Tozlu, Dk. 45 Murat Yıldırım, Dk. 83 Murat Akça, Dk. 85 Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 55 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 61 Hakan Bilgiç, Dk. 90+1 Traore ()

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:31
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