 Tüm Türkiye görecek – Fotomaç – 01 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tüm Türkiye görecek

    Tüm Türkiye görecek
    'de son üç maçını kazanan , Yeni Malatyaspor'u da yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Elazığspor Kulübü Basın Sözcüsü maçla ilgili şunları söyledi: "Camiamız, taraftarımız ve takımımız maçın havasına girdi. Bu maçı kazanıp Elazığspor'un gücünü Türkiye'ye göstereceğiz."
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tüm Türkiye görecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.