 Şimdi sıra Göztepe’de – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Şimdi sıra ’de

    Şimdi sıra Göztepe’de

    Teknik patron Vural: 3 takımı Süper yaptım! de bunu başaracaktır..

    ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, daha önce 3 takımı Süper Lig'e çıkardığını belirterek, "İnşallah burada da dördüncüyü başarırım" dedi. Vural, "Göztepe harika bir kulüp. Taraftar inanılmaz. Süper Lig'i hak ediyoruz. Bunun için sezon sonuna kadar tüm gücümüzle savaşacağız" diye konuştu

    YABANCISI DEĞİLİM
    Vural, "Bu ligin yabancısı değilim. Daha önce 3 kere Süper Lig'e takım çıkardım. İnşallah burada da dördüncüyü başarırım. Bu lig top oynanan bir lig değil, takımlar daha çok topu uzun vuruyor ve hepsinin ileride esmer oyuncuları var. Çabuk ve iyi oyuncular alıp götürüyor, atıyor sonra üstüne yatıyor. için güzel günler yakın" dedi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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