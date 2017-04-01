Şimdi sıra Göztepe’de
Teknik patron Vural: 3 takımı Süper yaptım! Göztepe de bunu başaracaktır..
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, daha önce 3 takımı Süper Lig'e çıkardığını belirterek, "İnşallah burada da dördüncüyü başarırım" dedi. Vural, "Göztepe harika bir kulüp. Taraftar inanılmaz. Süper Lig'i hak ediyoruz. Bunun için sezon sonuna kadar tüm gücümüzle savaşacağız" diye konuştu
YABANCISI DEĞİLİM
Vural, "Bu ligin yabancısı değilim. Daha önce 3 kere Süper Lig'e takım çıkardım. İnşallah burada da dördüncüyü başarırım. Bu lig top oynanan bir lig değil, takımlar daha çok topu uzun vuruyor ve hepsinin ileride esmer oyuncuları var. Çabuk ve iyi oyuncular alıp götürüyor, atıyor sonra üstüne yatıyor. Göztepe için güzel günler yakın" dedi.
YABANCISI DEĞİLİM
Vural, "Bu ligin yabancısı değilim. Daha önce 3 kere Süper Lig'e takım çıkardım. İnşallah burada da dördüncüyü başarırım. Bu lig top oynanan bir lig değil, takımlar daha çok topu uzun vuruyor ve hepsinin ileride esmer oyuncuları var. Çabuk ve iyi oyuncular alıp götürüyor, atıyor sonra üstüne yatıyor. Göztepe için güzel günler yakın" dedi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Şimdi sıra Göztepe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.