 Sakin olan kazanır – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Sakin olan kazanır

    Sakin olan kazanır
    'un orta saha oyuncusu , kritik Elazığspor maçıyla ilgili olarak, "Bu maçın önemini ben, takım arkadaşlarım ve tüm Türkiye biliyor. O anlamda hiçbir sıkıntımız yok, herkes olayın farkında" açıklamasını yaptı. İrfan zorlu maçta sakin olan tarafın kazanacağını dile getirdi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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