Sakin olan kazanır
Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu İrfan Başaran, kritik Elazığspor maçıyla ilgili olarak, "Bu maçın önemini ben, takım arkadaşlarım ve tüm Türkiye biliyor. O anlamda hiçbir sıkıntımız yok, herkes olayın farkında" açıklamasını yaptı. İrfan zorlu maçta sakin olan tarafın kazanacağını dile getirdi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
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gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Sakin olan kazanır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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