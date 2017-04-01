Malatya tam yol

5. dakikada sol kanattan Murat Yıldırım'ın açtığı ortada kaleci Çağlar'ın elinden kaçırdığı topa arka direkte topla buluşan Eren Tozlu'nun röveşatasında meşin yuvarlak yandan auta gitti. 51. dakikada sol kanatta topla buluşan Dialiba'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topu kontrol eden Eren Tozlu'nun vuruşunda kaleci Çağlar topu kornere çeldi.



RAKİP TANIMIYOR

60. dakikada ceza yayı üzerinde Dialiba'nın pasında topla buluşan Eren Tozlu'nun yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0. 71. dakikada sağ kanattan İrfan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.



İRFAN BUZ: DERBİYİ KAZANMAK GÜZEL

Elazığspor'un son haftalarda yakaladığı çıkışa dikkat çeken İrfan Buz, "Onların da kadrosu çok iyi. Bana göre Play-off oynayacak bir kadroları var. Derbilerin havası da farklıdır bugün onu fark ettim. Bizim açımızdan da derbiyi kazanmak güzel bir şey. Maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk ve bunu başardık. Müsabakaya baktığımızda özellikle ikinci devre çok baskılı ve coşkulu oynayan bir Malatyaspor vardı. Bizi inanılmaz şekilde destekleyen taraftarımıza da teşekkür ederim. Yolumuza iyi bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

"Kimseye saygısızlık yapmadım"

Maçın sonunda yaşanan olaylara da değinen Buz, şunları söyledi: "Son dakikalarda ben taraftarıma bizi daha çok destekleyin dercesine bir el hareketi yaptım. Herhangi bir Elazığspor oyuncusuna yapılmış bir hareket değildi. Kendi taraftarlarımı coşturuyordum ben orada. Elazığ ile hiç alakası yok. Kimseye saygısızlık yapmadım. Karakterim de böyle değildir. Ben bundan sonrası için Elazığspor'a da başarılar dilerim."