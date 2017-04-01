Göztepe kritik virajda
TFF 1. Lig'de son 3 maçını kaybedip Süper Lig potasından uzaklaşan Göztepe yarın en önemli rakiplerinden Giresunspor'u konuk edecek.
Bornova Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteciği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi Göz-Göz'de kart cezalısı orta saha Hakan dışında eksik bulunmazken, Okan Buruk'un yerine göreve getirilen Teknik Direktör Yılmaz Vural ilk kez taraftarın huzuruna çıkacak. Sarı-kırmızılılarda 24. haftada oynanan Ümraniyespor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribünündeki taraftarlar bu mücadelede stattaki yerini alamayacak.
TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 35, numaralı 10, maraton ve kale arkası ise 5 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımı ile çıkacağı ilk maçı galibiyetle bitireceklerini söyledi. Geçen hafta milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Vural "Giresunspor da bizim gibi 40 puanda. Çok kritik bir karşılaşma oynayacağız. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Kazanıp yeniden ilk 2 barajına yaklaşmak istiyoruz" dedi. Sezonun ilk yarısında Giresun'da oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:20
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Toplam 3
Yorum
Berkay Oleyyyyyyy.Haydi Gs bu hafta yen.
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Toplam 5
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BERLIN ÇARSI Dur daha bu iyi günün. Stadinda kendi sesini duyamayacaksin.
- Başakşehir’den '13.30' tepkisi
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TARAFTAR FİKSTÜR ÇEKİLİRKEN HANGİ KARŞILAŞMAYI HANGİ SAATTE , HANGİ HAVA KOŞULLARINDA vs... vs... BİLEYDİK TFF BAŞKANI KULAĞINA FISILDARDIK AVCI HOCA
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