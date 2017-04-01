Eskişehirspor Semih Şentürk ile güldü!
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Alpaslan Dedeş
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Doğan Karakuş (Dk. 74 Yiğit İsmail Gökoğlan), Serkan Sözmen, Souza, Gökhan Karadeniz (Dk. 89 Üstün Bilgi), Marino, Fofana, Droppa, Sertaç Çam, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 84 Semih Şentürk), Dorukhan Toköz, Ofoedu, Kaan Kanak (Dk. 65 Bilal Aziz Özer), Tarık Çamdal, Aykut Akgün, Akaminko (Dk. 46 Uğur İnceman), Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mazenga
Gol: Dk. 87 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Kaan Kanak, Dk. 40 Dorukhan Toköz, Dk. 88 Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Dk. 35 Bahri Can Avcı, Dk. 90 Serkan Sözmen (Bandırmaspor)
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:18
- Futbolda devrim!
Toplam 14
Yorum
ORDULU çok komik fotomaç kardeş
- Nasri’nin rotası İstanbul
Toplam 6
Yorum
Neslihan Gazeteler de yer alan Yalan Yabacı oyuncu haberlerinden bıktık artık.. Genç Türk Çocukları istiyoruz.. Yabancı oyunculara ilği duymuyoruz..
- İki yıldız için beş yolcu
Toplam 14
Yorum
CimBom 1905 İnşallah bu 5'i de gider. İnşallah bunların yerine 5 - 6 tane Genç Türk Oyuncuları gelir. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Cenğiz Ünder, Enes Ünal.
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