 Eskişehirspor Semih Şentürk ile güldü! – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Semih Şentürk ile güldü!

    Eskişehirspor Semih Şentürk ile güldü!

    TFF 1. Lig'in 26. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 yendi.

    Stat: Bandırma 17 Eylül

    Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Alpaslan Dedeş

    Bandırmaspor: Okan Kocuk, Doğan Karakuş (Dk. 74 Yiğit İsmail Gökoğlan), Serkan Sözmen, Souza, Gökhan Karadeniz (Dk. 89 Üstün Bilgi), Marino, Fofana, Droppa, Sertaç Çam, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek

    Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 84 Semih Şentürk), Dorukhan Toköz, Ofoedu, Kaan Kanak (Dk. 65 Bilal Aziz Özer), Tarık Çamdal, Aykut Akgün, Akaminko (Dk. 46 Uğur İnceman), Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mazenga

    Gol: Dk. 87 Semih Şentürk ()

    Sarı kartlar: Dk. 19 Kaan Kanak, Dk. 40 Dorukhan Toköz, Dk. 88 Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Dk. 35 Bahri Can Avcı, Dk. 90 Serkan Sözmen ()

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:18
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