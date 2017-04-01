Es Es’in inadı inat!
Önceki haftalarda üst üste aldığı 4 beraberlikle üst sıralardan kopan Eskişehir, Göztepe’den sonra dün de Bandırma’yı yıktı. Kırmızı-siyahlılar, kalan haftalar öncesi zirveye göz kırptı.
Üst üste aldığı 4 beraberliğin ardından geçtiğimiz hafta Göztepe'yi mağlup eden Eskişehirspor, dün de Bandırma'ya şans tanımadı. Semih'in golüyle rakibini deviren Es Es, zirve yarışındaki iddiasını korudu. İki taraf da maça kontrollü başlarken, tehlikeli pozisyonlara giren konuk Eskişehirspor'du. Mustafa Denizli'nin öğrencileri, hücumda etkili oldu. Ancak Bandırma kalecisi Okan, uzun süre rakibe gol için izin vermedi. 85. dakikada Hasan Acar'ın yerine oyuna giren Semih Şentürk, 2 dakika sonra kırmızısiyahlıları zafere taşıyan golü attı. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 45'e çıkarırken, maç fazlasıyla ikinci sırayı aldı.
ONDAN MUTLUSU YOK!
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Göztepe'nin ardından Bandırma'yı da yenmelerinin önemli olduğunu belirten tecrübeli hoca, "İnanıyorum ki, bu seriyi sezon sonuna kadar sürdürüp, Süper Lig hedefine ulaşacağız" açıklamasını yaptı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:51
- "Umrumda değil"
Toplam 1
Yorum
Yakışıklı lens adam haklı zaten volkan şenin çıkıp sowun girmesiyle golüde bulduk bana kalsaydı volkan şeni maça bile almazdım
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 3
Yorum
fotoğraf yetti zaten maçı izlemedim bile. sadece b.yıldırım, h.umut meler ve alper ulusoy ile fb maçlarını takip etmen yeterli
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 3
Yorum
çekerse çeksin Yıldırım bu pozisyonda aut kararı vermesi ev sahibi takımın tepkisini çekti.. pozisyonun devamında FBnin golü geldi.
Es Es’in inadı inat! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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