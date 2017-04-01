Es Es’in inadı inat!

Üst üste aldığı 4 beraberliğin ardından geçtiğimiz hafta Göztepe'yi mağlup eden Eskişehirspor, dün de Bandırma'ya şans tanımadı. Semih'in golüyle rakibini deviren Es Es, zirve yarışındaki iddiasını korudu. İki taraf da maça kontrollü başlarken, tehlikeli pozisyonlara giren konuk Eskişehirspor'du. Mustafa Denizli'nin öğrencileri, hücumda etkili oldu. Ancak Bandırma kalecisi Okan, uzun süre rakibe gol için izin vermedi. 85. dakikada Hasan Acar'ın yerine oyuna giren Semih Şentürk, 2 dakika sonra kırmızısiyahlıları zafere taşıyan golü attı. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 45'e çıkarırken, maç fazlasıyla ikinci sırayı aldı.



ONDAN MUTLUSU YOK!

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Göztepe'nin ardından Bandırma'yı da yenmelerinin önemli olduğunu belirten tecrübeli hoca, "İnanıyorum ki, bu seriyi sezon sonuna kadar sürdürüp, Süper Lig hedefine ulaşacağız" açıklamasını yaptı.