Bolu deplasmanda kazandı
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
3. dakika konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Musa, ceza sahası içerisine gönderdiği topta Andre Santos penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşla meşin yuvarlağa ağlarla buluşturdu. 0-1
37. dakika ev sahibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğur ceza sahası içerisine kestiği ortada Uche kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.
67. dakika Boluspor'un atağında Poepon penaltı noktasına çıkardığı topta Özgür topun gelişine vurdu. Kaleci Stackhowiak son anda kurtardı.
73. dakika sol kanatta gelişen ev sahibi atağında Ekigho içeriye ortasında kale önünde Muhammet Reis dokunarak meşin yuvarlağa filelerle buluşturdu. 1-1
78. dakika ev sahibinde Erdal, yaklaşık 25 metreden şutunu çekti meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.
80. dakika Andre Santos'un ceza sahasına yerden ortasında Kadir arka direkte boş pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-2
Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ahmet Ayaz xx, Murat Ergin Gözütok xx
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowıak xx, Uğur xx, Rıza xx, Akakpo xx, Özgür Özkaya xx Murat xx (Erdal dk.46 x), Gökhan xx (Ramazan dk.87 x), Muhammet xx, Ekıgho xx, Kalu xx, Tevfik xx
Yedekler: Necati, Muhammed, Mehmet, Ahmet, Cumali
Teknik Direktör: Oğuz Çetin
Boluspor: Melih xx, Alim xx,Ramazan Şal xx, Özgür İleri xx, Furkan xx, Musa xx (Kadir dk.78 x), Dos Santos xx (Fatih dk.87 x), Yusuf xx, Anco xx (Guido dk.65 x), Cengiz xx, Poepon xx
Yedekler:Sabri, Akabueze, Necati, Burak
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Muhammet (dk.73), (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Andre Santos (dk.3), Kadir (dk.80) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Murat (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Andre Santos, Özgür İleri, Fatih (Boluspor)
3. dakika konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Musa, ceza sahası içerisine gönderdiği topta Andre Santos penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşla meşin yuvarlağa ağlarla buluşturdu. 0-1
37. dakika ev sahibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğur ceza sahası içerisine kestiği ortada Uche kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.
67. dakika Boluspor'un atağında Poepon penaltı noktasına çıkardığı topta Özgür topun gelişine vurdu. Kaleci Stackhowiak son anda kurtardı.
73. dakika sol kanatta gelişen ev sahibi atağında Ekigho içeriye ortasında kale önünde Muhammet Reis dokunarak meşin yuvarlağa filelerle buluşturdu. 1-1
78. dakika ev sahibinde Erdal, yaklaşık 25 metreden şutunu çekti meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.
80. dakika Andre Santos'un ceza sahasına yerden ortasında Kadir arka direkte boş pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-2
Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ahmet Ayaz xx, Murat Ergin Gözütok xx
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowıak xx, Uğur xx, Rıza xx, Akakpo xx, Özgür Özkaya xx Murat xx (Erdal dk.46 x), Gökhan xx (Ramazan dk.87 x), Muhammet xx, Ekıgho xx, Kalu xx, Tevfik xx
Yedekler: Necati, Muhammed, Mehmet, Ahmet, Cumali
Teknik Direktör: Oğuz Çetin
Boluspor: Melih xx, Alim xx,Ramazan Şal xx, Özgür İleri xx, Furkan xx, Musa xx (Kadir dk.78 x), Dos Santos xx (Fatih dk.87 x), Yusuf xx, Anco xx (Guido dk.65 x), Cengiz xx, Poepon xx
Yedekler:Sabri, Akabueze, Necati, Burak
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Muhammet (dk.73), (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Andre Santos (dk.3), Kadir (dk.80) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Murat (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Andre Santos, Özgür İleri, Fatih (Boluspor)
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bertone: İzlendiğimi biliyorum
Toplam 1
Yorum
yasar kemal 23 macta 3 gomu? eger oyleyse ligimzide bundan daha iyi golculer var, onarin suyumu cikti acaba? hergun acayip acayip transfer haberleri!!
- Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı
Toplam 3
Yorum
Berkay Oleyyyyyyy.Haydi Gs bu hafta yen.
- Gol yersek zor olur!
Toplam 4
Yorum
GFB 8 rekorunu kirin 3 ay Lyon formasi ile gezcem :)) En az 6 diyorum. Ikinci macta da 4 olur averaj olur
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