 Bolu deplasmanda kazandı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Bolu deplasmanda kazandı

    Bolu deplasmanda kazandı

    TFF 1. Lig'in 26. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup oldu.

    Maçtan Dakikalar
    3. dakika konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Musa, ceza sahası içerisine gönderdiği topta Andre Santos penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşla meşin yuvarlağa ağlarla buluşturdu. 0-1
    37. dakika ev sahibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğur ceza sahası içerisine kestiği ortada Uche kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.
    67. dakika Boluspor'un atağında Poepon penaltı noktasına çıkardığı topta Özgür topun gelişine vurdu. Kaleci Stackhowiak son anda kurtardı.
    73. dakika sol kanatta gelişen ev sahibi atağında Ekigho içeriye ortasında kale önünde Muhammet Reis dokunarak meşin yuvarlağa filelerle buluşturdu. 1-1
    78. dakika ev sahibinde Erdal, yaklaşık 25 metreden şutunu çekti meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.
    80. dakika Andre Santos'un ceza sahasına yerden ortasında Kadir arka direkte boş pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-2

    Stat: Gaziantep Arena
    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ahmet Ayaz xx, Murat Ergin Gözütok xx
    Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowıak xx, Uğur xx, Rıza xx, Akakpo xx, Özgür Özkaya xx Murat xx (Erdal dk.46 x), Gökhan xx (Ramazan dk.87 x), Muhammet xx, Ekıgho xx, Kalu xx, Tevfik xx
    Yedekler: Necati, Muhammed, Mehmet, Ahmet, Cumali
    Teknik Direktör: Oğuz Çetin
    Boluspor: Melih xx, Alim xx,Ramazan Şal xx, Özgür İleri xx, Furkan xx, Musa xx (Kadir dk.78 x), Dos Santos xx (Fatih dk.87 x), Yusuf xx, Anco xx (Guido dk.65 x), Cengiz xx, Poepon xx
    Yedekler:Sabri, Akabueze, Necati, Burak
    Teknik Direktör: Fuat Çapa
    Goller: Muhammet (dk.73), (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Andre Santos (dk.3), Kadir (dk.80) (Boluspor)
    Sarı Kartlar: Murat (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Andre Santos, Özgür İleri, Fatih (Boluspor)
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:50
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