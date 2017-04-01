Aybaba: "Tek hedefimiz şampiyonluk"
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kaliteli bir takıma sahip olduklarını söyleyerek, "Rakipler kadar koşacağız, onlar kadar isteyeceğiz. Bunları yaptığımızda kalitemiz ortaya çıkacak. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.
Sivasspor'un doğru yönetildiğine dair genel bir kanı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Burada her şeyin dışarıda konuşulduğu gibi olduğunu gördüm. Gayet keyifli, oyuncularımız da kaliteli, insan kalitesi de iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Önemli olan başarı" şeklinde konuştu.
Ligde 2. sırada bulunan Sivasspor, yarın 4 Eylül Stadı'nda Manisaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Erkan Akbulut yapacak.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:25
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Toplam 10
Yorum
Ugur Futboldan soğuyor dum az daha. ??????
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Toplam 9
Yorum
yönetim mantık yahu sneijder carole satılmalı ,hakan chedjou sabri de jong josue yollanmalı! koray ve sinan kiralanmalı yıldız deil hırslı aç futbolcu alınmalı
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Toplam 3
Yorum
gençliğine duyurulur.gözünüz tc de olsun GS YIN K. KIBRIS EKONOMİSİNE KATKISI OLACAK BU PROJEYE BİLE, KATLANAMAYAN BU PALİKARYA YA SANKİ SORAN VARMIŞ GİBİ KONUŞUYOR. KIBRIS TÜRK
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