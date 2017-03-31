 Şampiyonluk sözü verdi – Fotomaç – 31 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonluk sözü verdi

    Şampiyonluk sözü verdi
    BOLUSPOR yönetim kurulu tarafından kulübe katkı sağlayan kişi ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür yemeği düzenlendi. Başkan Necip Çarıkçı, "Boluspor 25 yıldır Süper Lig için bekliyor. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu şampiyonluğu ama bu sene, ama seneye yaşamak için söz veriyorum" dedi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonluk sözü verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.