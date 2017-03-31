Şampiyonluk sözü verdi

BOLUSPOR yönetim kurulu tarafından kulübe katkı sağlayan kişi ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür yemeği düzenlendi. Başkan Necip Çarıkçı, "Boluspor 25 yıldır Süper Lig için bekliyor. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu şampiyonluğu ama bu sene, ama seneye yaşamak için söz veriyorum" dedi.