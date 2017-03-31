Şampiyonluk sözü verdi
BOLUSPOR yönetim kurulu tarafından kulübe katkı sağlayan kişi ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür yemeği düzenlendi. Başkan Necip Çarıkçı, "Boluspor 25 yıldır Süper Lig için bekliyor. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu şampiyonluğu ama bu sene, ama seneye yaşamak için söz veriyorum" dedi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:50
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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