Mustafa Denizli yarıştan memnun
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, deplasmandaki Bandırma maçı öncesi TFF 1. Lig'deki heyecana vurgu yaptı.
Ligde 3. olduklarını hatırlatan Denizli, "Üstümüzde (Sivasspor) ve bir altımızda bulunan takımlar (Göztepe) hocalarını değiştirme lüzumu hissetti. Yani bu ligin verdiği heyecanı bir üst ligde görmüyoruz, göremiyoruz. Zaten sayısal olarak da bu heyecanı yaşamaları mümkün değil" diye konuştu.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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