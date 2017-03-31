Mustafa Denizli yarıştan memnun

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, deplasmandaki Bandırma maçı öncesi TFF 1. Lig'deki heyecana vurgu yaptı.

Ligde 3. olduklarını hatırlatan Denizli, "Üstümüzde (Sivasspor) ve bir altımızda bulunan takımlar (Göztepe) hocalarını değiştirme lüzumu hissetti. Yani bu ligin verdiği heyecanı bir üst ligde görmüyoruz, göremiyoruz. Zaten sayısal olarak da bu heyecanı yaşamaları mümkün değil" diye konuştu.