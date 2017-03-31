 Mustafa Denizli yarıştan memnun – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    yarıştan memnun

    Mustafa Denizli yarıştan memnun

    Eskişehirspor Teknik Direktörü , deplasmandaki Bandırma maçı öncesi TFF 1. Lig'deki heyecana vurgu yaptı.

    Ligde 3. olduklarını hatırlatan Denizli, "Üstümüzde (Sivasspor) ve bir altımızda bulunan takımlar (Göztepe) hocalarını değiştirme lüzumu hissetti. Yani bu ligin verdiği heyecanı bir üst ligde görmüyoruz, göremiyoruz. Zaten sayısal olarak da bu heyecanı yaşamaları mümkün değil" diye konuştu.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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