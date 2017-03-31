Liderde Ayite şoku
Elazığ'la karşılaşacak Y.Malatya'da Ayite şoku yaşanıyor. Devre arasında takıma katılan ve 5 maçta 3 gole imza atan Togolu golcünün sol ayak topuğunda çatlağa rastlandığı belirtildi. Ayite'nin Elazığspor ve sonraki hafta Ümraniye maçlarında oynayamayacağı açıklandı.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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TG BOS LAFLAR
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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