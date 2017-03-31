 Liderde Ayite şoku – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Liderde Ayite şoku

    Liderde Ayite şoku
    Elazığ'la karşılaşacak Y.Malatya'da Ayite şoku yaşanıyor. Devre arasında takıma katılan ve 5 maçta 3 gole imza atan Togolu golcünün sol ayak topuğunda çatlağa rastlandığı belirtildi. Ayite'nin Elazığspor ve sonraki hafta Ümraniye maçlarında oynayamayacağı açıklandı.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:50
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