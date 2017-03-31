Göztepe'de Yılmaz Vural'ın ilk imtihanı

Türkiye 1'inci Ligi'nde son 3 maçını kaybedip 6'ncı basamağa kadar gerileyen Göztepe'rde göreve başlayan yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, pazar günü Giresunspor karşılaşmasında ilk sınavına çıkacak.

Yılmaz Vural, kötü sonuçlar aldıklarını, ancak kötü takım olmadıklarını söyledi. Futbolcuların hızla toparlandığını ifade eden Yılmaz Vural, "Elbette ikinci yarıda istenmeyen sonuçlar alınmış. Bu düşüş herkesi üzmüş. Ama biz kanser hastası değiliz. Çözülemeyecek sorunumuz yok. Ufak tedaviyle Göztepe ayağa kalkacak" dedi. Görevine başladığından beri gecesini gündüzünü takım için harcadığını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:



"Taraftar Göztepe'ye teknik direktör olmam konusunda yıllarca bana istekte bulundu. Beni buraya biraz da onlar getirdi. Taraftarı mutlu etmek adına tüm enerjimi harcayacağım. Oyuncular da camianın mutluluğu için terlerini son damlasına kadar akıtacak."



Yılmaz Vural, Giresunspor'un iyi bir takım olduğunu ancak kazanıp yeniden play off potasına girmek istediklerini söyledi.