Zirveden mesaj var

En yakın rakibinin 7 puan önünde lider olan Yeni Malatya'dan takipçilerine mesaj. Teknik direktör İrfan Buz, sezon sonuna kadar yerlerine koruyacaklarını belirterek, "9 maçı en az kayıpla atlatıp, lider olarak Süper Lig'e yükseleceğiz" diye konuştu.