 Zirveden mesaj var – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Zirveden mesaj var

    Zirveden mesaj var
    En yakın rakibinin 7 puan önünde lider olan Yeni Malatya'dan takipçilerine mesaj. Teknik direktör İrfan Buz, sezon sonuna kadar yerlerine koruyacaklarını belirterek, "9 maçı en az kayıpla atlatıp, lider olarak Süper Lig'e yükseleceğiz" diye konuştu.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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