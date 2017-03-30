Yiğido tek yürek

Son 3 maçta sadece 2 puan toplayan ve hoca değişikliğine giden Sivasspor tek yürek... Yeni teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Manisa ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam eden kırmızı-beyazlılar, eksiksiz çalışıyor. Taraftarlarının da pazar günü tribünleri doldurması bekleniyor.