 Yiğido tek yürek – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Yiğido tek yürek

    Yiğido tek yürek
    Son 3 maçta sadece 2 puan toplayan ve hoca değişikliğine giden Sivasspor tek yürek... Yeni teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Manisa ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam eden kırmızı-beyazlılar, eksiksiz çalışıyor. Taraftarlarının da pazar günü tribünleri doldurması bekleniyor.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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