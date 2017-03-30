Yiğido tek yürek
Son 3 maçta sadece 2 puan toplayan ve hoca değişikliğine giden Sivasspor tek yürek... Yeni teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Manisa ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam eden kırmızı-beyazlılar, eksiksiz çalışıyor. Taraftarlarının da pazar günü tribünleri doldurması bekleniyor.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çifte atak
Toplam 17
Yorum
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Toplam 10
Yorum
S.KURT cekemiyolar caneri sudan ucuz dunya capinda topcu,daha iyi hazirlanip faydali olacaktir temellimiz odur.hakkinda hayirlisi
- ''Artık konuşma değil, çok çalışma zamanı''
Toplam 2
Yorum
demecin şu hoca üçlü oynadık ama hala gol gördük çünkü bu takım üçlü oynamaz dön dörtlüye yap 2.git Ş.L sezon sonu yap transferini çalış üçlü seneye uygula
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