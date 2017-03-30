Samsun hazır kıta
Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve kümede kalma yolunda büyük bir avantaj yakalayan Samsun, gözünü Balıkesir'e dikti. Teknik direktör Osman Özköylü, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını vurgulayıp, "Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. Balıkesir kazanılması gereken bir maç. İstediğimizi alırsak geleceğe daha da umutlu bakarız" sözlerini sarfetti.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Samsun hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.