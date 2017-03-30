 Samsun hazır kıta – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Samsun hazır kıta

    Samsun hazır kıta
    Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve kümede kalma yolunda büyük bir avantaj yakalayan Samsun, gözünü Balıkesir'e dikti. Teknik direktör , kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını vurgulayıp, "Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. Balıkesir kazanılması gereken bir maç. İstediğimizi alırsak geleceğe daha da umutlu bakarız" sözlerini sarfetti.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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