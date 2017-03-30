Mustafa Denizli'den Milli Takım yorumu
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türkiye ile Moldova arasında Eskişehir'de oynanan özel karşılaşma sonrası yorumlarda bulundu. Denizli, Eskişehir'in Milli Takım'a olan desteğini her zaman ortaya koyabilecek bir şehir olduğunu söyledi.
"Bu ligin verdiği heyecanı bir üst ligde görmüyoruz, göremiyoruz"
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bandırma deplasmanına gidecek olan Eskişehirspor'da ise çalışmalar devam ediyor. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ve taktik oyunu ile devam etti.
Bandırma takımının 15 günlük arayı iyi değerlendirdiğini ifade eden Mustafa Denizli, Süper Lig'de bile TFF 1. Lig kadar heyecanın olmadığını belirtti. Kalan 9 haftayı en ince ayrıntısına kadar değerlendirdiklerinden bahseden Denizli, "Bu haftaki rakibimiz, ligde zor anlar yaşayan bir konumda. Dolayısıyla aşağı yukarı 15 günlük maç olmayan bir süreci de kampla Antalya'da değerlendirdi. Bu da bizim maça hangi bakış açısıyla geldiklerini çok net gösteriyor. Tabi bir hedefe varmak istiyorsanız, düşüncelerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, bunların hepsi ile karşılaşacağınızı bilmeniz lazım. Biz de biliyoruz. Çizgimiz iyi, önümüzdeki 9 haftayı çok ince detaylarıyla değerlendiriyoruz. Kimlerle nerede oynayacağız? Ne yapabiliriz? Hiç kayıpsız geçme imkanımız var mı? O da ihtimal dahilinde, eğer bazı kayıplar yaşarsak bunları nerede yaşayalım? Bu hesaplar bizim için son derece önemli. Durum budur, yani Bandırma maçı inşallah düşündüğümüz gibi geçecek. Bu şehir yaşayacak, biz yaşayacağız. Bu mutlu görüntü devam edecek. Bizim bir üstümüzde ve bir altımızda bulunan takımlar hocalarını değiştirme lüzumu hissetti. Oraya da son derece deneyimli ve başarılı teknik direktörler geldi. Yani bu ligin verdiği heyecanı bir üst ligde görmüyoruz, göremiyoruz. Zaten sayısal olarak da bu heyecanı yaşamaları mümkün değil" şeklinde konuştu.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:15
- Oğuzhan'a Roma pençesi
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 20 MİLYON KİMSE KİMSEYE ARTIK VERMİYOR..BOŞ HAYALLER KURMAYALIM 12 MİLYON EURO DAN BAHSEDİYORUZ. TÜRK PARASIYLA 48 TRİLYON ! ! SAT GİTSİN..!
- Fener’den kaptılar
Toplam 1
Yorum
BURSA TEBRİKLER BURSA SPOR. AMA YARIN AZİZ İŞARET EDERSE HEMEN BAĞIŞLARSINIZ FERNANDAU, OZAN, VOLKAN GİBİ.
- Cavani'nin yanı Van Persie!
Toplam 10
Yorum
bizi kimler yönetiyor Ozan 8 M.Euro, Özer Hurmacı: 5 M.Euro , Mehmet Topuz: 8 M. Euro, Guiza: 14 M.Euro, Van Persie: 6 M.Euro. Tuncay,Gökhan,Caner bedava...
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