Manisa’ya şok
Spor Mahkemesi (CAS), Joshua Simpson’ın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Ege ekibine 3 milyon lira ceza verdi.
TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor, Uluslararası Spor Tahkim Mahkamesi'nden (CAS) gelen haberle yıkıldı. Ege temsilcisi, 2012 yılında sözleşmesini tek taraflı feshettiği Joshua Simpson ile davalık olmuştu. FIFA, alacaklarının ödenmediğini iddia eden Kanadalı oyuncunun başvurusunu reddetmişti. Bu kararın ardından konuyu CAS'a taşıyan Simpson'a, Manisa'da birlikte oynadığı Ferhat Çökmüş sahitlik yaptı. Yapılan incelemelerin ardından futbolcuyu haklı bulan CAS, Manisaspor'un Kanadalı'ya 3 milyon TL ödemesine karar verdi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Manisa’ya şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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