 Manisa’ya şok – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Manisa’ya şok

    Manisa’ya şok

    Spor Mahkemesi (), ’ın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Ege ekibine 3 milyon lira ceza verdi.

    TFF 1. Lig takımlarından , Uluslararası Spor Tahkim Mahkamesi'nden () gelen haberle yıkıldı. Ege temsilcisi, 2012 yılında sözleşmesini tek taraflı feshettiği Joshua Simpson ile davalık olmuştu. FIFA, alacaklarının ödenmediğini iddia eden Kanadalı oyuncunun başvurusunu reddetmişti. Bu kararın ardından konuyu CAS'a taşıyan Simpson'a, Manisa'da birlikte oynadığı Ferhat Çökmüş sahitlik yaptı. Yapılan incelemelerin ardından futbolcuyu haklı bulan CAS, Manisaspor'un Kanadalı'ya 3 milyon TL ödemesine karar verdi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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