Ligin kralı konuşuyor
Geride kalan 25 hafta sonunda attığı 15 golle krallıkta zirvede yer alan Rydell Poepon gözünü Süper Lig'e dikti. Boluspor'un yıldız ismi, son maçta Giresun'a karşı elde ettikleri galibiyetin kendilerine büyük moral olduğunu belirtip, "Son maçın son saniyesine kadar mücadeleden kopmayacağız. Sezon başında belirlediğimiz Süper Lig hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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