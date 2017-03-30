Ligin kralı konuşuyor

Geride kalan 25 hafta sonunda attığı 15 golle krallıkta zirvede yer alan Rydell Poepon gözünü Süper Lig'e dikti. Boluspor'un yıldız ismi, son maçta Giresun'a karşı elde ettikleri galibiyetin kendilerine büyük moral olduğunu belirtip, "Son maçın son saniyesine kadar mücadeleden kopmayacağız. Sezon başında belirlediğimiz Süper Lig hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.