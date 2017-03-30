 Ligin kralı konuşuyor – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Ligin kralı konuşuyor

    Ligin kralı konuşuyor
    Geride kalan 25 hafta sonunda attığı 15 golle krallıkta zirvede yer alan Rydell Poepon gözünü Süper Lig'e dikti. Boluspor'un yıldız ismi, son maçta Giresun'a karşı elde ettikleri galibiyetin kendilerine büyük moral olduğunu belirtip, "Son maçın son saniyesine kadar mücadeleden kopmayacağız. Sezon başında belirlediğimiz Süper Lig hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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