 Es-Es’ten gözdağı – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Es-Es’ten gözdağı

    Es-Es’ten gözdağı
    25. haftada Göztepe'yi 4-0 yenerek kötü gidişe son veren Eskişehir'den rakiplerine gözdağı... Bandırma deplasmanında oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Es-Es, çalışmalarını sürdürüyor, teknik direktör Mustafa Denizli de korku saçıyor. Puan kaybına tahammülleri olmadığını belirten Denizli, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Adımızı Süper Lig'e yazdıracağız" dedi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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