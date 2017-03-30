 Elazığ’ın ilacı Kehinde! – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Elazığ’ın ilacı !

    Elazığ’ın ilacı Kehinde!
    Son 7 lig maçında 6 gol atan , Elazığ'ın umudu oldu. Bordo-beyazlıların çıkışa geçmesinde büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki forvet, "Şans bulmam halinde gollerime devam edeceğim ve takımımın tehlikeli bölgeden uzaklaşmasına katkı sağlayacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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