Büyük yemin

'Mayısta şölen var' diyen Yılmaz Vural iddialı konuştu. Göztepe’nin başına geçen tecrübeli hoca, “Pes etmeden mücadelemiz devam edecek. İnanıyorum ki, mayıs ayında kupayı İzmir’e getireceğiz” dedi.

Okan Buruk'la yollarını ayıran Göztepe'nin başına geçen Yılmaz Vural, camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. Yeni takımında ilk sınavını Giresunspor'a karşı verecek olan tecrübeli hoca, öğrencilerini bu maça hazırlarken, iddialı sözler de sarfetti. İlk maçında galibiyet sevinci yaşamak istediğini belirten Vural, "İyi bir kadromuz var. Milli arayı da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Kolay olmayacak ama 3 puanı alacağız" dedi.



BU KEZ KAZANACAK

Takımın 3'te '0' çekmesinin oyuncular üzerinde baskı yarattığını da kaydeden kurt teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Giresunspor randevusunda hem kariyerindeki bu olumsuz tabloyu değiştirmek hem de son üç karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Göztepe'yi galibiyete taşımayı istiyorum. Taraftarımızın önünde de hedefimize ulaşacağız.



BEKLE BİZİ SÜPER LİG

Sezon sonunda da Süper Lig mutluluğu yaşayacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle pes etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, mayıs ayında İzmir'e kupayı getireceğiz. Mayısta şölen var diyebiliriz. Bekle bizi Süper Lig."