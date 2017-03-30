Büyük yemin
'Mayısta şölen var' diyen Yılmaz Vural iddialı konuştu. Göztepe’nin başına geçen tecrübeli hoca, “Pes etmeden mücadelemiz devam edecek. İnanıyorum ki, mayıs ayında kupayı İzmir’e getireceğiz” dedi.
Okan Buruk'la yollarını ayıran Göztepe'nin başına geçen Yılmaz Vural, camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. Yeni takımında ilk sınavını Giresunspor'a karşı verecek olan tecrübeli hoca, öğrencilerini bu maça hazırlarken, iddialı sözler de sarfetti. İlk maçında galibiyet sevinci yaşamak istediğini belirten Vural, "İyi bir kadromuz var. Milli arayı da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Kolay olmayacak ama 3 puanı alacağız" dedi.
BU KEZ KAZANACAK
Takımın 3'te '0' çekmesinin oyuncular üzerinde baskı yarattığını da kaydeden kurt teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Giresunspor randevusunda hem kariyerindeki bu olumsuz tabloyu değiştirmek hem de son üç karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Göztepe'yi galibiyete taşımayı istiyorum. Taraftarımızın önünde de hedefimize ulaşacağız.
BEKLE BİZİ SÜPER LİG
Sezon sonunda da Süper Lig mutluluğu yaşayacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle pes etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, mayıs ayında İzmir'e kupayı getireceğiz. Mayısta şölen var diyebiliriz. Bekle bizi Süper Lig."
BU KEZ KAZANACAK
Takımın 3'te '0' çekmesinin oyuncular üzerinde baskı yarattığını da kaydeden kurt teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Giresunspor randevusunda hem kariyerindeki bu olumsuz tabloyu değiştirmek hem de son üç karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Göztepe'yi galibiyete taşımayı istiyorum. Taraftarımızın önünde de hedefimize ulaşacağız.
BEKLE BİZİ SÜPER LİG
Sezon sonunda da Süper Lig mutluluğu yaşayacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle pes etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, mayıs ayında İzmir'e kupayı getireceğiz. Mayısta şölen var diyebiliriz. Bekle bizi Süper Lig."
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Büyük yemin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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