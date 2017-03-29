Temizkanoğlu: TFF 1. Lig'de düşme barajı 40 puanı bulabilir
TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Ogün Temizkanoğlu, "Bu gidişle TFF 1. Lig'de düşme barajı yükselecek gibi duruyor. 40 puan bandını bulabileceğine inanıyorum." dedi.
Temizkanoğlu, GAP Vadisi Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmanda oynayacakları Mersin İdmanyurdu maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.
Ligde geri dönüşü olmayan haftalara girildiğini ifade eden Temizkanoğlu, üst sıralara çıkmak için çaba göstereceklerini belirterek şöyle konuştu:
"İşimizi ciddi yapmak zorundayız; deplasmanda, içeride fark etmiyor. Bu oyunumuzun daha da iyisini sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu gidişle TFF 1. Lig'de düşme barajı yükselecek gibi duruyor. 40 puan bandını bulabileceğine inanıyorum. Biraz daha fikstürümüz rahat ama bu rahatlık bizi rehavete kaptırmamalı. Zaten sıralama olarak da rahat değiliz. Maçlara baktığımız zaman bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Alt sıradaki üstten puan alıyor, hiç ummadığın takım 4-5 gol atabiliyor ve acayip sonuçlar ortaya çıkabiliyor."
Temizkanoğlu, Şanlıurfa'nın genç nüfusundan da faydalanarak altyapıya yönelik çalışmalar yapmayı planladığını sözlerine ekledi.
Öte yandan, sarı-yeşilli ekip hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlığı geçen Fevzi Özkan ile Kağan Söylemezgiller de katıldı.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:53
- Wesley değil Nasri
Toplam 24
Yorum
Hasan Söylemez Muslera, Bruma, Carole, Sneijder satın.. Volkan Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cenğiz Ünder, Enes Ünal alın.
- Ligi 4’üncü bitireceğiz
Toplam 3
Yorum
Neden 4. ile 3. arasında çok mu puan farkı var?
- Beşiktaş'a kötü haber: Yine sakatlandı!
Toplam 7
Yorum
Fnatic' Türkiyenin en iyi sol beki (!) :D
Temizkanoğlu: TFF 1. Lig'de düşme barajı 40 puanı bulabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.