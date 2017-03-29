Temizkanoğlu: TFF 1. Lig'de düşme barajı 40 puanı bulabilir

Temizkanoğlu, GAP Vadisi Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmanda oynayacakları Mersin İdmanyurdu maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.



Ligde geri dönüşü olmayan haftalara girildiğini ifade eden Temizkanoğlu, üst sıralara çıkmak için çaba göstereceklerini belirterek şöyle konuştu:



"İşimizi ciddi yapmak zorundayız; deplasmanda, içeride fark etmiyor. Bu oyunumuzun daha da iyisini sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu gidişle TFF 1. Lig'de düşme barajı yükselecek gibi duruyor. 40 puan bandını bulabileceğine inanıyorum. Biraz daha fikstürümüz rahat ama bu rahatlık bizi rehavete kaptırmamalı. Zaten sıralama olarak da rahat değiliz. Maçlara baktığımız zaman bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Alt sıradaki üstten puan alıyor, hiç ummadığın takım 4-5 gol atabiliyor ve acayip sonuçlar ortaya çıkabiliyor."



Temizkanoğlu, Şanlıurfa'nın genç nüfusundan da faydalanarak altyapıya yönelik çalışmalar yapmayı planladığını sözlerine ekledi.



Öte yandan, sarı-yeşilli ekip hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlığı geçen Fevzi Özkan ile Kağan Söylemezgiller de katıldı.