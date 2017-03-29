 Şampiyon olmadık! – Fotomaç – 29 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon olmadık!

    Şampiyon olmadık!
    'un tecrübeli kaptanı , kamuoyunda şimdiden şampiyon olduklarına dair yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Bizim daha oynanmamış 9 tane maçımız var. Şampiyon olmadık! Çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

    İRFAN BUZ'DAN UYARI
    'de lider olan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü , "Oyuncularımla konuştum. Ligin sonuna kadar aynı motivasyonla devam edeceğiz" dedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon olmadık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.